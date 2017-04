Jóvenes de Luque marcharon por la paz, tras misa de Domingo de Pascua

“Por la situación que está pasando hoy el país queremos hacernos sentir como jóvenes católicos cristianos, por ello pedimos por la paz, rezamos por nuestras autoridades para que puedan resolver el conflicto de manera pacífica”, expresó Javier González, coordinador de la Pastoral Juvenil de esta comunidad.

Indicó que como grupo no tienen una postura a favor o en contra de la enmienda pro reelección que buscan sectores políticos cartistas, luguistas y llanistas, pero aseguró que como jóvenes cristianos no están ajenos a la realidad. “Demostrando que no estamos ajenos cargamos los globos blancos por la paz”, remarcó.

La homilía. El padre Richard Noguera pidió a los jóvenes que sean más abiertos para hablar con sus padres y sus amigos cara a cara, y no solo a través de la tecnología.

“Hay muchos signos de división, mucha violencia, gente que nos dice para aquí o para allá, a qué debemos decir que sí o no. Nosotros debemos ser uno en el amor, ser el joven que busca la unidad y no en la sinvergüencía”, apuntó.

Presencia joven. Los jóvenes católicos se hicieron sentir en las iglesias de todo el país con clausuras del encuentro de Pascua. Como dicta la tradición, se congregaron en las parroquias o predios de instituciones educativas desde el pasado Jueves Santo.

En el caso de los salesianos de colegios como el Sagrado Corazón de Jesús-Salesianito y el Monseñor Lasagna, lo hicieron en la capital, donde cantaron y bailaron tras celebraciones eucarísticas. Además de hablar sobre la crisis política del país, los salesianos pasaron en familia la ceremonia. “Como este año es de la celebración en familia como dijo el papa Francisco, decidimos juntar en algunos momentos a los participantes de la Pascua Joven con la Pascua Niños y la de Adultos”, comentó Paolo Moreno, catequista de la iglesia María Auxiliadora de Asunción.

En la parroquia Medalla Milagrosa de Fernando de la Mora también realizaron la clausura ayer.