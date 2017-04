Jóvenes encaran una campaña para el control del uso del Fonacide en CDE

CIUDAD DEL ESTE

Jóvenes integrantes de la organización no gubernamental ReAcción vienen trabajando en una campaña de información, en el marco del proyecto Paraguayoite, en colegios y escuelas a fin de involucrarlos en el control del uso de recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) por parte de la Municipalidad de Ciudad del Este (CDE).

Aseguran que gracias al trabajo de monitoreo que vienen realizando se ha constatado que la inversión no es equitativa, en el sentido de que en muchas instituciones con menos necesidades reciben más recursos dejando de lado a aquellas que tienen más prioridades.

Refieren que la Comuna local busca desacreditarlos, pero pese a ello, después de muchas peripecias lograron hacer una jornada-taller en el Centro Educativo Municipal (CEM), institución que depende financiera y administrativamente de la Municipalidad.

Igualmente, desarrollaron la semana pasada el denominado Aty Guasu Fonacide, en las instalaciones de la Junta Municipal. "Fue todo un éxito, lo desarrollamos en la Junta pese a los distintos obstáculos, desde la desinstalación de las conexiones eléctricas en la plaza De la Paz hasta las trabas dentro de las instituciones educativas para que los estudiantes participen", refirió David Riveros, director ejecutivo y presidente de Reacción Paraguay, durante una entrevista en Radio Concierto.

Asegura que cuando hablan de evidencias, se refiere a aquellas que se pueden verificar en las cuentas oficiales del Ministerio de Educación, Contrataciones Públicas, del Ministerio de Justicia en su portal de acceso a la información pública y "como se conecta para demostrar que la Municipalidad no cumple con el proceso y que interviene en escuelas que no son las más necesitadas siempre y que hay escuelas de CDE que recibieron casi cada año Fonacide, mientras otras muy necesitadas no han recibido".

Sobre las acusaciones de la oenegé, la Comuna emitió un comunicado señalando que no hubo negativa para que se reunieran con los alumnos de la escuela municipal. "Solicitaron la reunión el día del inicio de clases, por lo que se les pidió se realizara el 3 de abril, a las 8.00, conforme el horario solicitado. Ante la no asistencia en el horario fijado, los alumnos fueron desconvocados a las 9.00. A las 9.20 se apersonaron los interesados en la reunión, que se reprogramó para el 4 de abril, a las 8.00", indicaron.