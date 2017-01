Joven fue seguida tres días antes del crimen por sicarios

Los agentes de la Brigada Central y de la Comisaría 10ª de Mariano Roque Alonso aguardan imágenes de cámaras de circuito cerrado que habrían captado el momento en que actuaron violentamente los asesinos.

Lo que revelaron las autoridades fue que la víctima, antes de ser baleada, se dirigía en motocicleta a su trabajo. Incluso llegó a pasar a sus atacantes, quienes la dejaron ir unos metros y luego le dispararon. Un proyectil acusado en la espalda le produjo la caída. Tras intentar levantarse, pidió que no la mataran, pero sin compasión le dieron tres disparos, y el tiro de gracia lo recibió en el pecho. Todo fue supuestamente a causa de una aparente venganza porque su hermano habría tenido un romance con la mujer de Vicente Damián Molas Centurión, ex convicto que amenazó con vengarse de la familia de la joven. Su ex novio y un menor de 17 años fueron los primeros en ser demorados. Luego se presentó Molas Centurión para ponerse a disposición de la justicia, ya que era sindicado como el mandante del crimen. Su casa fue allanada al igual que la del menor, quien sería su secretario.

De la vivienda de este, rescataron 4 motocicletas, de las cuales ninguna sería la utilizada por los sicarios, según testigos. También confiscaron 10 teléfonos celulares y una remera. Sin embargo, al no hallarse por ahora elementos contundentes en contra de los mismos, fueron liberados por la fiscala Estela Cardozo.

La Policía ya maneja el nombre del autor del crimen, pero resguarda su identidad por razones de investigación.