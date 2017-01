Joven denunció a dos militares por abuso, pero pesquisa no avanzó

De acuerdo con la denuncia de la joven, el pasado 31 de octubre, Escobar fue a retirarla de la zona de la iglesia de Areguá, cerca de las 23.00. A bordo de una motocicleta fueron en dirección a la ex Caballería, en donde finalmente ingresaron luego de 50 minutos de haberse desplazado a bordo del biciclo. Allí, según la denunciante, probaron un vaso de vino ya en la compañía de Aguilera.

La denunciante señaló que luego se dirigió al baño y hasta ese sitio fue seguida por ambos uniformados. Luego, fue supuestamente obligada a mantener relaciones sexuales.

La víctima señaló que se negó al pedido de los soldados, pero que estos la apretaron, le sacaron la ropa y le obligaron a tener sexo con ambos.

Esta acción supuestamente le provocó lesiones, siempre según la denuncia. La supuesta afectada refirió que incluso la habrían grabado mientras la sometían sexualmente hasta la madrugada de aquel 1 de noviembre.

La misma señala que luego abandonó el lugar con la ayuda de un uniformado.

Hasta ahora no hay avances en el caso que se planteó ante la sección de Robos y Hurtos de Investigación de Delitos de la Policía Nacional.

La presunta víctima, según narra el fiscal, luego de ser sometida, fue a su casa, se aseó y después radicó su denuncia. Dijo también que la chica tenía una antigua relación con Escobar, con quien supuestamente habría consentimiento para la relación sexual, pero no así con el otro uniformado.

El representante del Ministerio Público señaló que el hecho en sí se está investigando, sin embargo, esgrimió que no puede convocar a los denunciados ya que no hay pruebas contundentes en contra de los mismos debido a que, según refirió la víctima en su declaración inicial, no fue amenazada para mantener relaciones sexuales ni tampoco los supuestos atacantes usaron la fuerza para obligarla.

“El caso es muy raro, hay cosas que no cierran (...) cómo viaja por varios minutos con el presunto agresor, luego dice que no fue forzada, no fue amenazada. Entonces habría que ver por qué se habla de violación”, dijo el fiscal.