Jornada de violenta represión contra otra marcha opositora en Venezuela

Miles de partidarios de la oposición salieron ayer por segundo día consecutivo a las calles para protestar contra el presidente Nicolás Maduro, a quien acusan de haber desvirtuado su gobierno al convertirlo en una dictadura.

Cientos de efectivos de seguridad vestidos con equipos antimotines y usando bombas lacrimógenas bloquearon nuevamente el paso de los opositores que intentaron llegar al centro de la capital, desde varios puntos de Caracas. Las bombas también llenaron el ambiente en algunas de las principales ciudades del país como San Cristóbal, Puerto Ordaz y Maracaibo, donde los manifestantes intentaron avanzar hacia las sedes de los poderes públicos. Entrada la tarde, algunos manifestantes se mantenían en avenidas y autopistas de Caracas, pese al persistente esfuerzo de los efectivos por impedir su paso. En una masiva jornada del miércoles, los enfrentamientos dejaron cientos de heridos y detenidos y 3 fallecidos, incrementando a 8 los muertos en las últimas 3 semanas de protestas antigubernamentales. “Saliendo todos los días a las calles se acaba con el Gobierno”, dijo Raquel Belfort, una administradora que marchó desde una zona de clase media de Caracas. “La historia nos ha enseñado que esa es la forma para tumbar dictaduras”.

LA GENTE NO SE RINDE. El ambiente político se caldeó a fines de marzo luego de que el Poder Judicial se arrogó prerrogativas del Parlamento dominado por la oposición, generando protestas locales y llamados internacionales a respetar la democracia. “Aquí estamos un gentío; la gente no se rindió ni un poquito y a pesar de la represión siguen en la calle”, dijo el diputado opositor Freddy Guevara protestando en Caracas. Autoridades del Gobierno socialista dicen que las manifestaciones son una excusa para dar un “golpe de Estado” contra Maduro y denunciaron –con videos y fotos– que los manifestantes causan destrozos a instalaciones públicas y atacan con piedras y palos a los policías. Entre gritos de libertad y no más dictadura, la oposición exige la convocatoria a elecciones anticipadas, liberación de un centenar de presos políticos e independencia de los poderes públicos.