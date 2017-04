Jonathan Demme, director de "The Silence of the Lambs", muere a los 73 años

Los Ángeles (EE.UU.), 26 abr (EFE).- Jonathan Demme, director del thriller "The Silence of the Lambs", película que le valió un Óscar, murió hoy en Nueva York a los 73 años por complicaciones derivadas de un cáncer de esófago, informó la web especializada IndieWire.









