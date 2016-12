Jesús y Papá Noel

Los niños nos ponen en aprietos con sus preguntas; fue un gran desafío para mí encontrar las palabras para decir cortito y fácil, con una respuesta acorde a mi auditorio, las razones por las que Jesús vino al mundo, un acontecimiento de tanto impactó en la historia de la humanidad, con un mensaje tan profundamente humano, y tan radical para la época. Les dije: Jesús tuvo que venir al mundo para enseñarnos como vivir en paz porque la gente se había olvidado y estaba enredada en luchas por el poder y por el tener, mentiras, odio y resentimiento y no es así como tenemos que vivir.

Esta experiencia entre divertida e inspiradora me hizo tomar conciencia de cuán lejos estamos como sociedad del ideal que Cristo nos propone resumida en esa contundente frase: “Amaos los unos a los otros” y que nos hace verdaderamente falta un “nuevo nacimiento” que vuelva a poner en el tapete los valores y principios cristianos como forma de vida.

Y para eso necesitamos darle a la celebración del nacimiento de Jesús un escenario sin tantas luces y con más sentido, porque es evidente que el trabajo que vino a hacer Jesús no está terminado y nos toca a nosotros continuarlo, cada día, en cada cosa y con cada persona. Y no hace falta eliminar todo esto otro que la globalización nos trae, pero cuidar que no le gane.

Como líderes a cargo de empresas y organizaciones, aprovechemos este momento del año que invita a la reflexión para rescatar y hacer presente el valor eterno de los principios cristianos que inspiran toda acción humana para engrandecerla, identificando, en primer lugar, cómo hacer para que Jesús nazca nuevamente en nosotros.