Jesús Medina es duda para el sábado

Aún no se decide. No obstante, otra duda que tiene el técnico español para ir armando el equipo es la del jugador sub 19. Tiene tres nombres como opciones. Dos delanteros; Jonathan Valiente, quien jugó 11 partidos en el Apertura y Jorge Sanguina, quien jugó tres partidos y dejó buenas sensaciones. El tercero es el volante Arturo Aranda, quien estuvo presente en 9 encuentros en el primer semestre.