Jesucristo vive para siempre

Hoy meditamos el Evangelio según San Juan 20, 11-18.

San Agustín, al considerar la cercanía inefable de Dios en el alma, exclamaba: “¡Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé!; he aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba (...). Tu estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me tenían lejos de ti las cosas que, si no estuviesen en ti, no serían. Tú me llamaste claramente y rompiste mi sordera; brillaste, resplandeciste y curaste mi ceguedad”.