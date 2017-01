Jerry Seinfeld y "Comedians in Cars Getting Coffee" fichan por Netflix

Los Ángeles (EE.UU.), 17 ene (EFE).- Jerry Seinfeld trasladará a Netflix su serie "Comedians in Cars Getting Coffee" como parte de un acuerdo creativo y de producción entre el famoso comediante y el servicio de streaming (emisión en línea), informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.









