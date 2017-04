Jeff Goldblum se une al reparto de la secuela de "Jurassic World"

El reparto de la cinta lo forman Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Justice Smith, James Cromwell y Toby Jones, entre otros.

Colin Trevorrow, director de "Jurassic World", se encarga esta vez del guión con ayuda de Derek Connolly.

Frank Marshall, Pat Crowley y Belén Atienza son los productores de la cinta, mientras que Steven Spielberg y el propio Trevorrow ejercen como productores ejecutivos.

"Me encanta tenerlo de vuelta. El mundo ha cambiado mucho desde que Ian llegó a 'Jurassic Park' y necesitamos su punto de vista más que nunca. Él nos habló de la teoría del caos, y estaba en lo cierto", dijo Marshall en declaraciones a la web Slash Film.

"Jurassic World" recaudó más de 1.600 millones de dólares en 2015 y es la cuarta película más taquillera de la historia.

Bayona dijo a Efe en octubre que "Jurassic World 2" será "más oscura y terrorífica" que su predecesora.

"Evidentemente, cuando tienes a Chris Pratt también va a ser muy divertida. Pero sí que va a ser más oscura: es un segundo paso en una trilogía, y en el segundo paso siempre oscurece, como en 'The Empire Strikes Back' o 'The Wrath of Khan', que son los ejemplos que siempre se ponen", indicó.

Goldblum tiene en cartera "Thor: Ragnarok", que llegará a las salas en noviembre. También aparecerá en la próxima cinta de Wes Anderson, titulada "Isle of Dogs".