Jammeh anuncia que no dejará la presidencia de Gambia ni abandonará el país

Dakar, 21 dic (EFE).- El presidente de Gambia, Yahya Jammeh, ha anunciado que no abandonará la jefatura de Gobierno a pesar de haber perdido las elecciones, cuyos resultados rechaza por supuestas irregularidades, y que tampoco abandonará el país para evitar un conflicto social.

"No me iré. Ya he dejado muy claro que no acepto el resultado. Incluso me pidieron que abandonara el país para que prevaleciera la paz, pero no me iré a ninguna parte", dijo anoche en un discurso a la televisión estatal reproducido hoy por los medios de comunicación.