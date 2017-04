Isco da la victoria al Real

Zinedine Zidane solo mantuvo a dos jugadores, los centrales Sergio Ramos y Nacho con respecto al partido ante el Bayern, por lo que en El Molinón presentó su “segunda unidad”, dando minutos a jugadores como James, Isco, Morata o Asensio que por su falta de minutos salieron a ganar más protagonismo.

Marcaron para el Madrid: Isco (16’ y 90’) y Morata (58’). Para Sporting: Duje Cop (13’) y Mikel Vesga (49’).

Otros marcadores: Barcelona 3-2 Real Sociedad, Bilbao 5-1 Las Palmas, La Coruña 2-0 Málaga y Atlético Madrid 3-0 Osasuna.

Hoy juegan: Valencia vs. Sevilla, Granada vs. Celta de Vigo y Betis vs. Elbiar.

Lidera el certamen el Real con 75 unidades.