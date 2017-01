IRP: Peña habla de diálogo, pero no cede ante reclamos

El secretario de Estado habló de la apertura del Gobierno para recibir sugerencias e instó al diálogo, pero insistió en que los argumentos presentados hasta el momento no ameritan ningún cambio en las normativas vigentes.

“Existe toda la predisposición de dialogar sobre estos temas, pero hasta el día de hoy yo les puedo decir que no hemos encontrado ningún motivo jurídico que amerite que tengamos que modificar esa resolución, pero no estamos cerrados. Hasta ahora, de los (argumentos) que se han presentado, no hemos encontrado ninguno que amerite un cambio”, expresó Peña.

Sorpresa. El vicepresidente de la Unión Industrial del Paraguay (UIP), Luis Tavella, se mostró sorprendido por estas afirmaciones del ministro de Hacienda.

Señaló que hace una semana, gremios empresariales se reunieron con autoridades del Tesoro, donde manifestaron su desacuerdo con los cambios hechos al IRP y le advirtieron sobre la inconstitucionalidad del nuevo decreto y su posterior reglamentación hecha por Tributación.

Comentó que le entregaron un documento con la propuesta del sector empresarial y esperan un nuevo llamado para el diálogo.

“No se pueden cambiar las reglas de juego en el minuto 92, faltando 2 o 3 días para fin de año. Nos extraña esta declaración del ministro, porque todavía no tenemos una respuesta oficial a nuestra propuesta. Esperamos que se nos haga saber la postura oficialmente, para ver qué medidas tomamos”, refirió Tavella.

En ese sentido, remarcó en caso de una respuesta negativa a su propuesta, analizarán un segundo camino: una acción de inconstitucionalidad.

Si bien Hacienda argumenta que los cambios no son retroactivos, afectan a inversiones y gastos realizados en el 2016, lo cual provocó la queja generalizada de empresarios, profesionales del Derecho tributario y contadores.

Entre las modificaciones aprobadas figuran, por ejemplo, que si en enero del 2016 una persona vendió un inmueble y conforme a las reglas vigentes en ese momento (Decreto 9371/12), no se le obligó como contribuyente del IRP, con el Decreto 6560/16, hoy debe inscribirse y tributar por esa venta.

Otro punto cuestionado guarda relación con el hecho de que se constituyen nuevas obligaciones para el contribuyente y se establecen cargas públicas, como el hecho de que los gastos que realicen en el exterior deben ser legalizados y apostillados por el Consulado paraguayo, donde se realice la compra, cuando el pago sea realizado en efectivo.