El pago del Iragro significó para el fisco ingresos por G. 124.000 millones en los primeros seis meses del año, lo que representa el 2% de la recaudación total, que alcanzó los G. 6,5 billones (ver infografía).

El reporte demuestra nuevamente la baja contribución del sector agro, pese a que sus ingresos alcanzan casi el 20% del producto interno bruto (PIB). De acuerdo con la Ley 5061/13, la tasa del tributo es del 10% sobre las ganancias.

A pesar de este bajo nivel de recaudación, la viceministra de Tributación, Marta González Ayala, resaltó los avances logrados tras la sustitución del Imagro por el Iragro.

Señaló que desde su vigencia en 2014, el aporte del sector agropecuario sobre sus rentas se triplicó.

Consideró que tres años es poco tiempo para comprobar su efectividad, aunque reconoció que las modificaciones a este régimen impositivo son necesarias.

En ese sentido, tras el anuncio de tratamiento del proyecto de ley que pretende gravar la exportación de granos, la ministra de Hacienda, Lea Giménez, anunció el veto de la propuesta y planteó la equiparación del Iragro al impuesto a la renta comercial, industrial y de servicios (Iracis).

Explicó que se busca establecer una tasa especial del 5% sobre el reparto de utilidades y un 15% sobre las remesas de utilidades al exterior, además de eliminar el arrastre de pérdidas fiscales y limitar los gastos deducibles.

Estos cambios, sumados al aumento del IVA agro al 10%, permitirían una recaudación de USD 100 millones más al año, según Giménez.

La viceministra González Ayala informó que también pidieron asesoramiento del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) sobre la implementación de impuestos similares.

CERCA. La recaudación del fisco por el cobro de impuestos cerró el primer semestre con un crecimiento del 6,3% en comparación con el mismo periodo del 2016.

El monto total ingresado de enero a junio alcanzó los G. 6,5 billones (USD 1.176 millones al cambio actual), lo que representa un aumento de G. 381.580 millones con respecto al año pasado.

"Estamos viendo cómo mejorar el aporte"

"Hasta el 2013, este sector (agropecuario) prácticamente no contribuía en nada. Del 2014 al 2016 la contribución fiscal creció tres veces con el Iragro. ¿Me van a decir que es suficiente? Les digo que no. ¿Me van a decir que es equitativo? Les digo que no. ¿Por qué? Porque, como les digo, si miramos el sector secundario o terciario, la diferencia es muy grande. Entonces, estamos viendo cómo mejorar el aporte". Marta González Ayala, SET.





FG insiste con tributo a la soja

La senadora del Frente Guasu (FG) Esperanza Martínez anunció que en unos 15 días se convocará a todos los sectores involucrados para debatir sobre el proyecto de impuesto a la exportación de granos en su estado natural.

"Hasta la muerte vamos a insistir", indicó la legis- ladora, quien espera el respaldo de los anticartistas, atendiendo que Horacio Cartes anunció que vetará el proyecto.

Señaló que no se puede aumentar el presupuesto de gastos si no hay ingresos, "de modo que esto no termina con el veto del presidente, porque si en realidad todos los que están hablando del anticartismo nos quieren apoyar, tenemos los votos suficientes para rechazar el veto".

Recordó que anteriormente se aprobó el proyecto sin el equipo cartista.