IPS sancionará a encargada de agendar

Un médico de IPS no atendió a un paciente, quien lo denunció, y la previsional anuncia sanciones. El doctor José Ávalos, urólogo de la Unidad Sanitaria de San Antonio del Instituto de Previsión Social (IPS), se defiende alegando que el paciente Eliodoro Centurión no tenía agendada una cita médica. “El asegurado que se quejó no tenía agendamiento. Yo puedo atender todos los pacientes que figuran agendados en mi horario. Yo aclaré con el director eso. Tengo catorce años de trayectoria como urólogo y tengo diez años de antigüedad. Mis pacientes me conocen y saben que soy muy buen profesional”, indicó.









