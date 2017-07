Amparos para adquisición de fármacos por un monto de G. 200 millones para una persona y sesiones de diálisis que en un año alcanzan G. 120 millones son casos que se presentan con frecuencia.

Un total de 50 recursos de amparos encabezó la Defensoría del Pueblo en más de un año de gestión para casos de internaciones y medicamentos tanto en la previsional como en el sector privado, comentó el abogado Miguel Godoy, defensor del Pueblo.

“Los amparos se presentan por una suerte de burocracia. Hemos sacado resoluciones a favor en todos los amparos, solo creo que uno no fue a favor”.

INCIDENCIA. El director jurídico sostiene que esta situación afecta a la cobertura de salud de los asegurados que están al día. “El defensor dice que nos quiere ayudar en la gestión, es muy bueno y loable. Lo que quiero agregar es que el amparo en sí no es la solución a los problemas”, señaló el director jurídico de IPS.

El problema a la saturación en las internaciones tendrá un respiro al culminar las obras de Ingavi, el hospital de Coronel Oviedo y el de Ciudad del Este, que aumentarán la disponibilidad de camas para las hospitalizaciones, señaló.

“Si me dice el juez que se necesita lugar para internación, no le podemos sacar a una persona que está internada para meterle a otra. Hay un problema material y no se va a poder solucionar con amparos. El derecho a la vida es igual para todos”.

Los recursos sobre medicamentos se dan en casos que no están en el cuadro básico, cuya solución pronta tampoco es la licitación, ya que depende del presupuesto y lleva un plazo determinado cumplir con los pasos de compra, dijo. En algunos casos, el IPS detectó casos fraudulentos a los que denominan los seguros de favor, que se dan cuando se inscriben en el IPS, pero no desempeñan funciones en una empresa.