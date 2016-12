Interventor de Fiuna acepta calendario de estudiantes

El Dr. Ricardo Garay, interventor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (Fiuna), tiene previsto aceptar la propuesta de los universitarios en paro para recuperar el semestre perdido. A la par, dijo, complementará con un “plan paralelo” la continuidad del grupo –minoritario– de estudiantes que asistió a clases desde el inicio de la medida de fuerza, en agosto pasado.

“Al 95% de la población estudiantil no le podes dejar de lado. No le podés decir ‘aquí no pasó nada, todo siguió normalmente’. Ignorar la realidad y querer actuar como si nada hubiese pasado. Sería hasta ridículo”, refirió al señalar que tomará en cuenta la propuesta de los alumnos en paro “para que no tengan inconvenientes en la recuperación de las clases”.