Intentó cruzar en medio de la marcha pero fue retenido por campesinos

La marcha se concretó este martes y con ella, el tráfico en el microcentro capitalino se volvió pesado. Este lunes se ubicaron en carpas en zona de la Plaza de Armas y hoy arrancaron la jornada de protesta recorriendo las calles Presidente Franco, Caballero, Rodríguez de Francia y Chile.





En ese contexto, varias arterias fueron clausuradas. Sin embargo, un motociclista no respetó la marcha e intentó cruzar la calle en medio de los campesinos. Su intento fue frustrado por uno de los labriegos, quien lo obligó a detenerse para, en todo caso, circular por la vereda, informó Angélica Giménez en el Twitter.





El episodio se registró sobre las calles Paraguayo Independiente y Caballero, de Asunción, cerca de las 16.00. El motociclista, quien no fue identificado, iba con dirección a Mariscal López. Según el relato de la autora del video, el labriego frenó al motociclista con un palo y le obligó a que vaya por la vereda si quería seguir su camino.





Marcha campesina. Video: Angélica Giménez.





Los labriegos aseguran que el Gobierno incumple con el proyecto de implementación de la agricultura familiar campesina, un pacto que fue firmado en el acuerdo del 23 de abril del año pasado. Además cuestionan el fracaso de la política agraria y crecimiento de la pobreza.





Desde las 6.00 de este martes comenzaron a manifestarse para exigir la condonación de deudas, la reactivación productiva y regularización de asentamientos.





Resaltaron que la venida de los campesinos no es solo por los puntos citados, ya que también luchan por "dejar un proyecto más estratégico para no repetir esta situación no favorable para la agricultura familiar indígena".