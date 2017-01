El intendente de Filadelfia, Holger Bergel, aseguró que el ministro de Obras, Ramón Jiménez Gaona, aún no toma postura sobre la situación de la ruta Transchaco.

Bergel manifestó en Radio Monumental AM que hasta el momento no hubo contacto con el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), aunque hace un tiempo hubo una convocatoria para una audiencia pública, pero sostuvo que el propio Jiménez Gaona no tomó postura sobre la situación de la Transchaco.