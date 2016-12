Inhabilitación de Lugo no tratará la CSJ, dice legislador

“No se me ocurre que la Corte vaya a habilitar, ya que está muy devaluada por estar sometida a los requerimientos y vaivenes políticos”, sostuvo.

Agregó que ya el TSJE se expidió contra la reelección de Lugo. “El TSJE ha establecido claramente que ningún presidente de la República puede ser candidato”, sostuvo.

Dispensó al TSJE por atribuirse la interpretación de la Constitución en el Art. 229 que habla sobre la reelección, pese a que el luguismo basa en eso su pedido de inconstitucionalidad. “La Justicia Electoral por supuesto para hacer o no lugar, debe inferir si es o no candidato, y evidentemente, el órgano encontró que no puede ser candidato, por lo tanto, la campaña fue engañosa porque se engaña a la ciudadanía con una postulación que no corre”, afirmó.

Reiteró que la Corte no se expedirá sobre la cuestión de fondo, sino solo hará lugar o rechazará el pedido de inconstitucionalidad. “Si lo declaran inconstitucional porque se pronunció por una cuestión que no es su competencia, si se declara inconstitucional no se expide sobre el fondo de la cuestión, es decir, no se declara si está o no habilitado, sino solo que el TSJE se pronunció en algo que no fue competente”, refirió.

El legislador cree que más adelante la Corte fallará a favor o en contra de la habilitación de la candidatura de Lugo.