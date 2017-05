Incautan avioneta sospechosa de trasladar a asaltantes de Prosegur

El fiscal Néstor Cañete encabezó el procedimiento en que fue incautado el Cessna con matrícula PT-WLI, que estaba en la plataforma principal del aeropuerto y que figura a nombre de Antonio Gones da Silva.

Estos datos figuran en el documento enviado por la fiscala Liliana Denise Duarte Céspedes, quien remitió el pedido a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) el pasado 30 de abril, según los datos proveídos.

La representante del Ministerio Público solicitó a la Dinac el plan de vuelo y el listado de los pasajeros que utilizaron el servicio en la primera quincena de abril. Lo que buscan determinar es la cobertura realizada por el aeroplano, porque hay sospechas de que se realizaron trabajos previos al millonario y violento ataque al local de Prosegur.

No descartan que haya sido utilizada la avioneta para el traslado de los hombres y el botín hacia el lado brasileño, según la Policía, aunque la fiscala no aseguró dicho dato por carecer aún del informe que pidió a la Dinac y de otros elementos. Duarte aclaró que en este caso no hay orden de captura ni detenciones y que la avioneta incautada es a los efectos de descartar los datos manejados. Cañete, por su parte, mencionó que acudió al procedimiento a los efectos de dar cumplimiento al pedido de su colega y evitó dar mayor información de la pesquisa.

VERSIÓN. Rolando Cáceres, abogado del dueño de la avioneta, en contacto con Noticias Paraguay dijo que el propietario es un ciudadano brasileño, empresario que no tiene necesidad de hacer este tipo de actividades (vinculación al ataque al Prosegur). La aeronave estuvo dentro del Silvio Pettirossi durante el asalto a Prosegur. La última vez que realizó un vuelo –dijo– fue el 14 de abril. El abogado negó categóricamente que la aeronave haya sido utilizada por los delincuentes y esperan que el Ministerio Público los desvincule del caso lo antes posible.