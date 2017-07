Imputan a miembros de la Aso Judicial y piden la prisión de 5

La agente fiscal María Estefanía González formuló imputación ayer contra 25 miembros de la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza y apropiación. Asimismo, la representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para cinco de los encausados. Incluso, uno de ellos ya está detenido.

El pedido de prisión fue para los ex miembros de la Comisión Directiva de la Asociación. Ellos son Fabio Martíenez, ex presidente; Celso Manuel Alvarenga, ex vicepresidente; María Gloria Escobar, tesorera; Roberto Alfonso, protesorero, y Marcelo Estiben Noguera, quien ya fue detenido ayer. Mientras que otras 20 personas también están imputadas en la causa.