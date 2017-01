Impunidad hace que el sicariato tenga oportunidad de extenderse en el país

Así de contundente fue el análisis que hizo el criminólogo Juan Martens, al recordar tres episodios registrados en Lambaré, Asunción y Mariano Roque Alonso en los últimos seis meses. Dos de estos casos tuvieron lugar este mes.

El experto destacó, sobre todo, el caso actual de Amambay, "un laboratorio que debe ser controlado", según sentenció el profesional.

"La impunidad es criminógena, abre el mercado para el sicariato. Mientras más hechos quedan impunes, se replican en otros sitios los crímenes por encargo. Porque para cometerlo se analiza, se decide y se concreta, sobre todo, cuando el control formal es bajo", refirió.

TERRENO FÉRTIL. "Si el responsable obtiene ganancias (no ser castigado por el hecho), lo vuelve a hacer y eso se toma como ejemplo en otros sitios, que se convierten finalmente en terrenos propicios", señaló.

"No necesitamos que el ladrón de gallinas esté en la cárcel y no un sicario. El Poder Judicial debe tomar en serio su tarea, ocuparse de casos graves y trabajar conjuntamente con otras instituciones como la Policía y la Fiscalía", manifestó.

"No puede ser que ciudadanos que den mensajes de peligrosidad estén libres con la ayuda de la justicia", sentencia el profesional. Considera que estas son las muestras negativas que se dan y garantizan la concreción de los hechos punibles, facilitándoles el campo de acción a los asesinos con la falta de planificación de agentes del orden especialmente, explicó.

realidad. Por su parte, el comisario César Silguero, jefe de Investigación de Delitos, que encabezó el área de homicidios por mucho tiempo en dicho departamento, señala que los casos de sicariato no escapan de la realidad regional y que no se pueden desconocer, aunque sean difíciles de predecir, porque las muertes por encargo no son como las ocasionales o pasionales, refiere el alto jefe policial.

Ambos coinciden en que desde la cárcel deben aplicarse políticas reales y serias para combatir el reingreso en el mundo delictivo. "La prisión no da otra posibilidad más que la de profesionalizarse en actos ilícitos y salir en busca del mercado", según Martens.

"La política criminal debe hacer que esa persona no decida hacerlo, evitar que el objetivo no sea cumplido y subsanar las fallas de control social", añadió además el profesional.

casos. El doble crimen registrado en Lambaré en agosto pasado vincula a Jarvis Chimenes Pavão. Las víctimas Mario Lezcano Mereles (48), guardiacárcel, y su hijo Mario Alberto Lezcano (26) fueron acribillados cuando iban a su casa. Un hombre reclutado en Tacumbú y bautizado por el Primer Comando Capital (PCC) está involucrado en el hecho, además de dos hermanos. Otro caso registrado recientemente es el de la muerte de Pablo Jacques (41), hombre de confianza de Pavão, y su esposa Milena Suares (26). Por este crimen, cuatro peligrosos asaltantes brasileños fueron capturados en Pedro Juan Caballero. El último hecho que causó conmoción fue la muerte de una joven en Mariano Roque Alonso, asesinada por encargo por venganza a su hermano el pasado viernes (ver info).