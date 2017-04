Iglesia alerta sobre la incertidumbre que vive la República

En un término más global y en consonancia con el panorama internacional, expresó que las guerras, los conflictos y las tensiones oscurecen el horizonte de la condición humana.

Responsables. El vicario general, Óscar González, expresó que la Resurrección es un evento que trasciende las coordenadas históricas. Expresó que no puede ser controlado ni verificado por medios humanos.

“Pero no nos engañemos. Los datos de la fe y la razón nos iluminan y orientan en la realización de un mundo más humanizado. No somos docetas para vivir de apariencias y privilegios, ni somos maniqueos para dividir a la sociedad. Esto es deber y responsabilidad de todos. En particular de los líderes de la sociedad, legistas, políticos, jueces, educadores y responsables de medios de comunicación”.