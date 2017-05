Hollande confirma que el traspaso de poderes a Macron será el domingo

París, 8 may (EFE).- El presidente francés, François Hollande, confirmó hoy que el traspaso de poderes con el mandatario electo, Emmanuel Macron, tendrá lugar el próximo domingo y aseguró que no se siente traicionado, aunque no lo considere un heredero.









