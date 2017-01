Hemos hecho lo que se tiene que hacer para ganar un Dakar, afirma Nani Roma

La Paz (Bolivia), 8 ene (EFE).- El piloto español Nani Roma (Toyota), cuarto en la clasificación general de autos tras la primera semana de competición, dijo este domingo que él y su equipo han "hecho lo que se tiene que hacer para ganar un Dakar".

"Hemos sido constantes cada día, no hemos cometido errores, no nos hemos perdido y creo que hemos hecho un buen trabajo. Pienso que hemos hecho lo que se tiene que hacer para ganar un Dakar, y eso es no cometer errores y estar ahí cada día", dijo Roma desde La Paz, donde se realiza el día de descanso.