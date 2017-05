HBO trabaja en cuatro posibles continuaciones para "Game of Thrones"

Los Ángeles (EE.UU.), 4 may (EFE).- La cadena HBO trabaja en cuatro posibles series que darían continuidad a "Game of Thrones", su exitosa producción de fantasía épica a la que le quedan tan solo dos temporadas, informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.









