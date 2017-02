“Hay 23 y pueden ser más”

Añadió que su grupo político cree que solo con una concertación el PLRA puede volver a ser gobierno.

Afirmó que eso se puede lograr con el liderazgo del senador y ex presidente Fernando Lugo, por lo que sí o sí necesitan que el proyecto de enmienda sea aprobado, pero el caso es que no pueden esperar hasta el próximo 25 de agosto, tal como lo establece la Constitución Nacional, porque los tiempos no dan.

“Hablamos de un proyecto claro que es una concertación y que es el camino para volver al poder. Lugo debe estar habilitado para el 2018”, refirió.

Expuso que en todas las encuestas el ex obispo está “bien posicionado” por lo que los liberales deben aprovechar ese escenario.

“Con Efraín Alegre (presidente del PLRA) es difícil porque él en vez de buscar la unidad le hace correr a la gente. No sabe lo que es el diálogo. Cada vez que intentamos ir al partido y hablar de la concertación, ellos nos gritan, zapatean y echan. Y nosotros no podemos estar fuera de la concertación”, sentenció Gómez.