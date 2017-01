Hawaiian Tropic entrega parasoles en parque Ñu Guasu

Tropic presentó el nuevo Silk Hydration Air Soft, un producto que hace que cada día la piel se vea única. Para dar a conocer el producto se realizó la entrega de parasoles a los visitantes del parque Ñu Guasu, el pasado 17 de diciembre. El nuevo Hawaiian Tropic Silk Hydration Air Soft despierta todos los sentidos, ya que ahora una persona podrá proteger aún más la piel y humectarla con la sensación ligera que siempre ha deseado. Silk Hydration Air Soft tiene una delicada fórmula tan ligera que apenas se siente en la piel. No es comedogénico, lo que hace que no se tapen los poros. Su suave fragancia tropical está libre de aceite y da una sensación no grasosa. El nuevo producto tiene listones de seda que ofrecen hasta 12 horas de humectación. Amplio espectro de protección UVB/UVA. (Recomendado por la fundación de cáncer de piel).