Hace siete meses Clorinda’i está sin agua

Indicaron que los pedidos de regularización del problema ya fueron muchos y que el último consta en el expediente 313912 radicado ante la ex Corposana, sin que a la fecha se haya solucionado el inconveniente.

“Para consumir compramos agua en botella. Pero estamos acarreando el líquido para otros usos desde la casa de la familia García. Tenemos muchos dramas, sobre todo a la hora de utilizar los sanitarios”, lamentaron.

Resaltaron que el detonante fue que recibieron una factura de Essap por G. 530.000, monto que no corresponde, ya que no sale una sola gota en las canillas. “Si no nos quejábamos íbamos a pagar”, manifestaron.

Clorinda’i es un negocio que funciona en Oliva 1.030 casi Colón desde hace sesenta años y que en su época de esplendor llegó a contar con 24 salones comerciales, donde se vendían productos traídos desde Clorinda, Argentina.

“Cuando se cerró la Cervecería Paraguaya empezó a decaer sensiblemente todo en esta zona céntrica. Solo quedamos cuatro locales que sobrevivimos”, apuntaron.

Por su parte, Adriana Arce, de la Presidencia de Essap, indicó que se interiorizará de la situación denunciada, a fin de buscar alguna solución en el corto plazo.