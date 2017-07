Guaireña quiere dar pelea

Guaireña derrotó a Caacupé por 2-1 de visitante para colocarse tercero, a dos de Santaní. La verdeamarela se hunde en el descenso.

Estadio: Teniente Fariña (local Caacupé FBC). Goles: 24’ Rubén Pizzurno, de penal (C); 20’ Derlis Villalba y 77’ Vicente Vera (G).

Caacupé FBC (1): P. Ortiz; I. Roa, R. Pizzurno, R. Guillén y J. Samaniego; W Fariña, J. Chamorro, C. Santacruz y J. Báez (68’ H. Guillén); L. Espínola (73’ J. Guerrero) y D. Martínez. DT: R. Torressi.

Guaireña FC (2): C. Brítez; C. Godoy, V. Vera, E. Benítez y C. Silva; B. Claridge, H. Caballero, É. Villasboa y É. Villalba (78’ A. Galeano); D. Doldán (57’ E. Venialgo) y D. Villalba. DT: C. H. Paredes.