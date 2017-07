Gremios de médicos del IPS rechazan el préstamo a Tigo

“Nos reservamos el derecho a denunciar si no logramos las explicaciones; nuestros abogados están analizando los alcances de este procedimiento, del cual creemos que no corresponde. La Carta Orgánica, así como la Constitución Nacional hablan de que los bienes jubilatorios no pueden ser dados a empresas con aval del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”, dijo.

A su criterio, el BID es un órgano de consulta, pero en ningún momento puede constituirse en ente de garantía, ya que si en algún momento la empresa multinacional que sería beneficiada con el préstamo se llegase a declarar en quiebra, no se recuperaría el dinero.

Además, objetó que se le brinde dos años de gracia a una empresa con una supuesta solvencia, ya que ningún ente prestatario ni financiero otorga ese tiempo.

Con respecto al interés, manifestó que es demasiado bajo (7,5%) y que es en moneda nacional (guaraníes), a un costo irrisorio, siendo que ni siquiera los préstamos para la vivienda tienen valor tan reducido.

La doctora Colmán agregó que al mismo tiempo se enviaron notas a algunos congresistas, además de generar una recolección de firmas para que los asegurados y jubilados no sean tomados de sorpresa, si llegase a ocurrir que le empresa beneficiada se declare eventualmente en quiebra.

El Sindicato de Trabajadores de Copaco, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT-A) y la Corriente Sindical Clasista ya se manifestaron en contra del crédito citado.