Bogotá, 5 feb (EFE).- A sus 31 años el escritor suizo Joël Dicker ha conseguido lo que pocos autores veteranos en toda su carrera, aunar público y una crítica que ya lo considera como uno de los mejores autores en lengua francesa, mientras se aleja de Google, una herramienta de búsqueda que considera "está matando la ficción".

"Google mata los libros y la ficción porque no te permitirá hacer nada; no puedes empezar diciendo 'era el invierno de 1969 y nevaba' porque alguien va a entrar en Google y va a decir 'oye, no nevaba en ese invierno, te van a enviar un e-mail diciendo que fue el primero en 50 años en que no nevó", dijo Dicker en una entrevista con Efe en Bogotá.