González Daher no quiere comprometer a nadie sobre firmas

“No quiero responsabilizar a nadie, si hicimos nosotros que cada uno sea responsable de su hecho”, aseveró el legislador sobre la responsabilidad personal de los dirigentes que estuvieron al frente de la campaña de recolección de firmas pro enmienda. “La investigación está a cargo de ellos y vemos qué pasa. No hay instrucciones de nada. No sé si podemos decir que retrocedimos, pero están las personas y firmas necesarias que son 30.000 y creo que se sobrepasó eso. No quiero responsabilizar a nadie. Si hicimos nosotros, cada uno es responsable de sus hechos”, apuntó el senador.