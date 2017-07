Goleó y salió de la zona roja

Caacupé venció por 3-0 a Ovetense para así salir del descenso directo y meter en ese lugar a los de Coronel Oviedo, en el inicio de la fecha 20 de la División Intermedia.

Estadio: Teniente Fariña (local Caacupé FBC). Árbitro: Carlos Amarilla. Líneas: Marcos Velázquez y Nimio Vera. Goles: 24’ Rubén Pizzurno, 50’ Benigno Ruiz Díaz y 72’ Diego Martínez (C). Amonestados: 33’ A. López, 34’ R. Pizzurno, 90’ J. Báez (C); 15’ H. Garcete y 89’ C. Pereira (O). Incidencia: 36’ Hugo Benítez (C), paró un penal a Óscar Jiménez (O). Recaudación: G. 4.000.000 por 200 pagantes.

Caacupé FBC (3): Hugo Benítez; Rubén Pizzurno, Alexis López (64’ J. Agüero), Rodolfo Guillén y Benigno Ruiz Díaz; Walter Fariña, Javier Chamorro, Ismael Roa (77’ C. Santacruz) y José Báez; Hugo Guillén (82’ J. Guerrero) y Diego Martínez. DT: Riccardo Torresi.

Ovetense FBC (0): Blas Hermosilla; Rody Martínez, Óscar Jiménez, Juan Ortigoza (60’ D. Pereira) y Jorge Candia; Rosalino Toledo, Pedro Martínez, Diego Riveros y Derlis Paredes; Hernán Garcete (52’ C. Pereira) y Aquilino Villalba. DT: Seferiano Martínez.

Más juegos. La fecha continúa hoy con cuatro juegos, Martín Ledesma vs. Santaní, a las 10.00, por la TV. Además desde las 15.00: Gral. Caballero vs. Guaireña, 3 de Febrero vs. Liberación y Fernando de la Mora vs. Caaguazú.