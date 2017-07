Gneiting renunciará el próximo 15 de agosto

“Voy a salir con antelación, ya que por ley debo dejar el cargo en octubre pero voy a renunciar el 15 de agosto, para trabajar y empeñar todo mi tiempo”, indicó Gneiting.

El gobernador se refirió también a la denuncia que hizo Mario Abdo Benítez a los medios el legislador, sobre el espionaje a los teléfonos de los referentes de la disidencia. “Yo no creo que sea verdad eso. No tenemos condiciones y no vamos a asumir esa responsabilidad”, expresó.

“Hay cosas más importantes que hacer y no vamos a perder nuestro tiempo viendo los teléfonos ajenos”, precisó.

Por otro lado, precisó que luego de la inauguración del puesto de comando que se realizará hoy, la dupla del cartismo se abocará a recorrer los departamentos donde las candidaturas ya están consolidadas y luego se visitará aquellos lugares en donde hay indefiniciones.