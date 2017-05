Giuzzio abandona el PDP: "Queremos ponernos las alas"

"Queremos crear cosas diferentes. La política partidaria no me interesa mucho, pero tenemos que incorporarnos en la política para hacer algunos cambios", inició comentando el legislador.





Giuzzio no descartó la idea de, en compañía de su colega Pedro Santacruz, presentar candidaturas ya con su nuevo movimiento para las elecciones del 2018.





"Es por convicción personal. No me moví ni me voy a mover a base de presiones. Vamos a crear un movimiento, uno diferente, con formación política diferente, con miras al 2018; si somos candidatos potables", sostuvo en comunicación con la prensa.





Reiteró que solamente buscan independencia, por lo que "solo queremos ponernos las alas", detalló.