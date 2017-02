George Clooney recibirá el César de honor en los premios del cine francés

Los representantes del cine francés dijeron entregarle esa distinción "en homenaje a su talento deslumbrante como actor, director, guionista y productor", y por su "generosidad tanto artística como espiritual".

Clooney, intérprete de cintas como "Up in the air", "Monuments Men", "Gravity" y "Ocean's Eleven", y conocido en sus inicios gracias a la serie de televisión "ER", cuenta entre su palmarés con el Oscar al mejor actor secundario por "Syriana" en 2006, y el Oscar a la mejor película, como productor, por "Argo" en 2013.

El año pasado Michael Douglas fue reconocido con el César de honor, un premio con el que sucedió a otros tres intérpretes estadounidenses: Sean Penn en 2015, Scarlett Johansson en 2014 y Kevin Costner en 2013.