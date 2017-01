Garantías ya solo recibe

Por otro lado, los abogados tampoco están muy al tanto de la situación, según comentó la jueza de Garantías Lici Teresita Sánchez.

Según la acordada, deben hacerse presentaciones, notificaciones y recursos de apelación por esta vía.

No obstante, hasta ahora, no está definido cómo se hará para remitir los juicios al Tribunal de Sentencia cuando son elevados a juicio oral. Los magistrados no tienen comunicación de estos cambios. Algo similar sucede con los cuatro tribunales de Apelación Penal, que tampoco trabajan por esta vía, según informaron.