Gamboa dice que buscó inspiración en los aeropuertos para su última novela

La novela cuenta la historia de cuatro emigrantes, cuyas vidas gravitan alrededor del drama del regreso al país que han dejado.

"Volver al oscuro valle" es una novela coral cargada de pasiones, violencia, sexo y drogas en la que las historias de personajes como la poeta Manuela Beltrán, el argentino Tertuliano, el sacerdote paramilitar colombiano Ferdinand y el poeta Rimbaud, terminan cruzadas por las intrigas y por los finos hilos que las comunican.

En esta obra, Gamboa se pregunta si en realidad son posibles los regresos, si los lugares que se dejaron atrás todavía existen cuando se retorna a ellos, o si la vida misma está planteada de manera que los regresos son imposibles y lo único posible es seguir hacia adelante en la vida.

El escritor argumentó que se ha dado cuenta durante sus observaciones aeroportuarias de que "las personas no llegan felices, no llegan con una gran sonrisa, en el fondo es un regreso donde hay una cierta derrota porque ellos vienen de un sueño de haberse ido a un lugar donde buscaban una vida mejor y de alguna manera vuelven, muchos de ellos parcialmente derrotados".

Dijo además que "están todos estos regresos" y luego el suyo, que reconoció es el que lo llevó a hacerse las preguntas que se hacen los personajes y que son preguntas literarias realmente: si existe "realmente un lugar al que uno puede volver".

"Y mi respuesta literaria a esta pregunta es que el único lugar al que se puede volver es a la literatura, es en la literatura donde está ese regreso", agregó Gamboa.

En otro sentido, manifestó que procura que su escritura sea agradable para el lector, "yo no odio al lector, me gusta que el lector vaya por la historia y no sufra y lo pase mal".

Confesó que cuando escribe un libro es porque ese es el que le gustaría leer, que le falta en su biblioteca y que "sino lo escribe, no va a existir nunca".

Gamboa es el autor de novelas como: "Perder es cuestión de método" (1997), traducida a seis idiomas y llevada al cine por Sergio Cabrera; además de "Páginas de vuelta" (1995); "Vida feliz de un joven llamado Esteban" (2000) y "Los impostores" (2001).

Además es autor de "El síndrome de Ulises" (2005); "Hotel Pekín" (2008); "Necrópolis" (2009); "Plegarias nocturnas" (2012) y "Una casa en Bogotá" (2014).

El escritor colombiano, que vive en Cali, estudió literatura en la Universidad Javeriana de Bogotá, posteriormente emigró a Madrid donde se licenció en Filología Hispánica en la Universidad Complutense para luego radicarse en París, donde estudió literatura cubana en la Universidad Sorbona.

El Hay Festival tendrá hoy también con una charla del cantante colombiano de salsa Yuri Buenaventura sobre su trayectoria profesional en Francia y sus experiencias de vida, además habrá un conversatorio entre los periodistas Ahmed Maher, Catalina Gómez, Jon Lee Anderson y Hernando Álvarez sobre cómo es la experiencia de cubrir el Medio Oriente.

Ricardo Maldonado Rozo