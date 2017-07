El docente afirma que solo se acogió a su jubilación como docente de cátedra para tener más tiempo en su función como decano. Sin embargo, la casa de estudio consideró que lo hizo en forma general, y por esa razón, también se lo desvinculó de ese cargo.

"Consulté con abogados y me dijeron que el hecho de mi jubilación no era vinculante con la condición de decano", indicó José Antonio Galeano. Por esa razón, tomó la decisión de acogerse a ese beneficio.

Aclaró que renunció a las cátedras que tenía, pero no así al Decanato. El profesor esperaba culminar su gestión en el año 2019.

Sobre la condición de ser docente para ejercer esa función, dijo que él lo era al momento de ser elegido, con 39 años de trayectoria. Recordó que la ley no es retroactiva. "El problema jurídico de nuestras instituciones es que la mitad de la biblioteca está a favor y la otra en contra", expresó a la emisora 780 AM.

APELACIÓN. José Antonio Galeano decidió apelar la resolución por la cual se lo desvincula del Decanato durante una reunión en el Arzobispado de Asunción, en homenaje al trabajo que estaba realizando desde el año 2015 para revitalizar y posicionar el gran debate de ideas.

"Definitivamente no queremos que se interrumpa este trabajo que venimos llevando adelante", dijo.

Sin embargo, el docente expresó que no tiene intenciones de demandar a la Universidad Católica de Asunción (UCA). "No voy a irme con el estigma de haber demandado a una institución que me he dado tanto", afirmó.

REPUDIO. Docentes y alumnos de la Universidad Católica de Asunción (UCA) manifestaron en un comunicado que consideran "arbitraria" la destitución del decano José Antonio Galeano, director del conservatorio de música de la institución.

El profesor José Antonio Galeano formaba parte de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas como decano, además tenía el puesto de director del Conservatorio de Música de la Universidad.