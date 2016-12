Galaverna dice que su bancada le apoya

Apuntó que hay mucho morbo de parte de la prensa al hablar sobre el punto.

“No hay ninguna diferencia al interior de la bancada, tengo el absoluto respaldo de mis colegas”, subrayó.

Destacó lo señalado por Mario Abdo Benítez quien consideró que es oportuno el acercamiento al presidente por que es “momento de diálogo en el disenso respetuoso, con claridad de propósitos y buena fe”.

Galaverna comentó que pretende reunirse también con el ministro de Hacienda, Santiago Peña, para hablar sobre el presupuesto del año que viene, el cual está en riesgo de ser vetado totalmente según lo anunciado.

“Yo he tomado una decisión hace rato. Voy a intentar ser un operador de la unidad en el disenso del Partido Colorado. Mi sueño es la unidad nacional en el disenso, pero no puedo plantear la unidad nacional en disenso si no me dedico a cooperar para la lograr la unidad partidaria en el disenso”, dijo Galaverna el martes luego de la reunión con Cartes.

“En eso estoy y seguiré estando, guste a unos, no guste a otros, fracase una o mil veces, persistiré en el intento. Considero que es mi obligación moral y política como ciudadano paraguayo y como dirigente militante de mi querido Partido Colorado”, agregó.

Actualmente la división es muy marcada entre el oficialismo y la disidencia.

Los disidentes están enemistados profundamente con los miembros del entorno de Cartes, según dijeron, por los negocios que llevan adelante con el Gobierno.

Indicaron que Cartes debe dejar a su entorno y apoyar la candidatura de Abdo Benítez.