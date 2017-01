Galaverna acusa a Lugo de idear firmatón pro reelección

“La recolección de firmas no fue iniciativa colorada, fue una exigencia de Lugo”, dijo Galaverna a radio Cardinal.

No se ahorró en críticas hacia Lugo y arremetió con que “quieren hacer tragarnos que él no quiere la enmienda. ¿Lugo (es) el superlíder del Frente Guasu y no puede hacer cambiar de opinión a sus senadores? Lugo es mentiroso, es farsante, es Lugo”, indicó.

Además insistió en la tesis de que “la ejecución (de la recolección de firmas) es un paquete que le metieron a Cartes. Cartes simpatizará mucho con el plan de violar la Constitución Nacional y seguramente colaboró como siempre lo suele hacer”, añadió.

Calé, quien integra el ala disidente del Partido Colorado, dijo que la campaña de firmas salió mal debido a que dentro del propio primer anillo de Cartes luchaban por traicionarse unos a otros.

El senador del FG Hugo Richer salió al paso de las acusaciones contra Lugo, señalando que detrás de las afirmaciones de Calé existe una obsesión. “Jamás dijimos que íbamos hacer nuestra propia campaña. Nosotros no apoyamos la campaña de la ANR. No tenemos por qué apoyar ni no apoyar”, dijo.

Lamentó que el Partido Colorado no haya podido dejar atrás “prácticas históricas” como las del fraude.