Funcionarios de Aduanas imputados quisieron negociar con víctima de coima

Los funcionarios además se comprometieron de pagar el tributo a Aduanas por la entrada del dron y una ayuda benéfica a una fundación.

El planteamiento fue presentado ante la fiscala Cyntia Espínola de Luque, con la intención de llegar a un acuerdo y encontrar un salida rápida en el proceso. Sin embargo, el afectado, a través de su abogada Natalia Ojeda, se negó categóricamente al pedido de los imputados.

no quiere dinero. El afectado, desde Nueva York, Estados Unidos, manifestó que el carácter de su denuncia no fue buscar un rédito económico sino que pretende que la Justicia castigue a los responsables, ya que estaba cansado de pagar coima cada vez que llegaba a su país.

“Estos señores buscan una salida fácil al problema y no me corresponde a mi juzgarle, sería fácil recibir la plata de ellos, pero ese no es el caso, la Justicia tiene que valer en este caso”, mencionó Valenzuela.

La fiscala Cyntia Espínola manifestó ante esta situación que el caso continúa. Los dos funcionarios siguen imputados y se tienen elementos para llevar el caso hasta las últimas instancias, refirió.

El caso fue iniciado por la fiscala Natalia Fúster, quien luego de seis meses se inhibió del caso.