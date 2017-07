Frío polar de -4,5°C en Chaco y helada en otras ciudades

El frente frío venido del sur del continente llegó con todo al Chaco paraguayo, donde en la víspera se registró -4,5 grados, con sensación térmica inferior. Igual panorama se espera para hoy, según metereología.

También ayer, en las primeras horas de ayer, entre la isla Acaray y el Puente de la Amistad, se pudo observar una densa neblina blanca cubriendo el Paraná, generando un gran espectáculo natural.

Una escena similar, pero en menor volumen se repetía sobre el espejo de agua del Lago de la República; y alrededor de esta fuente, con coberturas de pastos llenas de escarchas. En Ciudad del Este, los termómetros registraron 0ºC y fue la jornada más fría de año.

En la Municipalidad de Ciudad del Este se informó que inició un operativo de rescate a personas indigentes y niños en situación de calle, para preservarlos ante el frío polar; y seguirá, ya que las bajas temperaturas se mantendrán durante la semana.

PÉRDIDAS. Las bajas temperaturas causaron estragos en los cultivos de productos hortícolas en las comunidades de Los Comuneros, Primavera y Tapyi Pyahu, ubicado en el kilómetro 30, Minga Guazú. Estas comunidades están conformadas por 450 familias, de las que solo el 20% cuenta con invernaderos, a los que accedieron mediante programas aplicado por el MAG.

“Todos tuvieron pérdidas, pocos se salvaron. Pese al esfuerzo que los compañeros hicieron para proteger sus cultivos del frío, no mucho se pudo salvar”, explica Tomás Benítez, dirigente de la comunidad Los Comuneros.

Pelagio Núñez, técnico agropecuario, dijo que hizo de todo, con los medios que disponía para salvar su producción, pero no tuvo el éxito deseado. A pesar de los cultivos de locote y que tuvieron cobertura vegetal, igual se quemaron con los efectos de la helada. En total perdieron 500 plantas de tomate, 200 de zapallito y 1.000 de locote. “Con pedazos de banana tapé todo mi cultivo de locote, pero igual no soportó la baja temperatura y la pérdida fue total. Trabajé mucho, pero no fue suficiente”, refirió.

Encarnación. Minutos después de las 6.00 el termómetro marcaba en Encarnación 3 décimas bajo cero, y se observaba un blanco manto de hielo sobre la superficie y sobre todo lo que amaneció a la intemperie. Automóviles, áreas verdes, el techo de las viviendas amaneció con una fina capa de hielo. Mientras, el Paraná regalaba un hermoso espectáculo como sabiendo que a estas alturas del año las visitas se duplican, enormes capas de vapor como producto del agua más caliente que la temperatura ambiente, se posicionaba sobre su curso hídrico, tapando casi por completo el paisaje, la ciudad de Posadas o el mismo puente internacional San Roque González de Santa Cruz.

Esto fue motivo de comentario y la foto obligada de cientos de turistas que continúan llegando a la ciudad de Encarnación en estas frías vacaciones invernales, sobre todo y en gran cantidad desde la Argentina. El sector hortícola ha sido el más castigado en las zonas rurales de la zona, causando pérdidas totales en los rubros de locote, tomate y otros. Inclusive aquellos que tenían cobertura de mediasombra, de poco y nada les sirvió, el intenso frío los perjudicó de manera importante, dejando a muchos prácticamente sin poder tener cosecha para los próximos días. Preocupa esta situación del frío, porque se anuncia que el mismo ha de continuar por varios días, con el posible registro de heladas para las próximas mañanas.

Pilar. Todo el Ñeembucú en las primeras horas de la víspera también fue cubierto por un manto blanco, una gran helada despertó a los pobladores del duodécimo departamento, con temperaturas por debajo de los cero grados.

Las bajas temperaturas continuarán por lo menos hasta el jueves y según la Dirección de Meteorología las heladas se replicarán en el amanecer de hoy. Las bajas temperaturas se sintieron en todo el departamento, con registros que rondaron los cero grados, pero afortunadamente no se reportaron víctimas fatales por las bajas temperaturas.

Los productores que están saliendo de una inusual inundación, están preparando los terrenos para la siembra, por lo que no reportan pérdidas mayores, pero en otros sitios la horticultura, cultivos de batata y poroto sintieron los efectos de esta helada.