Florentín espera la contratación de un volante

El entrenador de Cerro Porteño Gustavo Florentín habló ayer con Fútbol a lo Grande 1080 AM y confesó que aguarda por un refuerzo más, específicamente un volante: “Hay una posibilidad de sumar un jugador, estamos esperando, hasta ahora no tengo respuestas, ya quiero el equipo completo”.

“Queremos definir el plantel para trabajar como se debe. No llegaron a decirme que ya no hay contrataciones. No cambió nada de lo que estábamos buscando”, subrayó.