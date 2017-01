Fiuna: Deciden hoy levantar o no el paro

Tras no alcanzar el cuórum requerido para realizar la asamblea convocada ayer, nuevamente los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (Fiuna) se reúnen hoy para decidir si siguen o no en paro. Esta vez la asamblea no requerirá del cuórum necesario, según explicó el universitario Esteban del Puerto.









