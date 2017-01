Fiscalía verifica un matadero en Misiones

Según el informe recolectado por el agente del Ministerio Público, la planta no estaba vertiendo efluentes, pero se observó en el lindero del inmueble un subregistro del cual emanaba líquidos provenientes de la matadería, y que llegaban por cañerías subterráneas. No obstante, no se sintieron olores desagradables, ni observado la presencia de moscas.

“Uno de los encargados exhibió el proyecto de la nueva matadería, que será levantada en otro sitio y manifestó también que presentarán una copia, más un informe del mismo, en la brevedad posible”, explicó Martínez.

El fiscal aguardará el dictamen oficial del técnico y la presentación de todas las documentaciones de la matadería, por parte del Municipio. Conforme a los datos de la Secretaría del Ambiente y del Ministerio de Agricultura y Ganadería se tomará la decisión que corresponda, dijo.