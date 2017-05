Fiscala dicta rebeldía para hermanos y analiza datos

El pasado martes, los hermanos César Valentín Benítez Vianconi y Rodolfo Vianconi Villalba fueron apresados tras una balacera que protagonizaron con la Policía, luego de que con un tercer cómplice –abatido– perpetraran supuestamente un violento asalto en J. Augusto Saldívar. El fiscal Adriano Ortiz tomó el caso, pero liberó a los hermanos por falta de evidencias.

Esta acción provocó que Ortiz sea apartado del cargo y asuma el puesto la fiscala Brígida Aguilar, quien inmediatamente ordenó de vuelta la detención de los supuestos asaltantes, los imputó por homicidio doloso, y pidió su prisión. La imputación no fue aceptada en atención permanente del Juzgado porque no hay detenidos. Al no presentarse los hermanos, la representante dictó la rebeldía de ambos implicados.